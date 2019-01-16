Россия предупредила о вбросах про свое сотрудничество с ИГ

Спецслужбы США, вероятно, готовят информационные вбросы в афганские и западные СМИ о сотрудничестве Москвы с террористами Исламского государства (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится на сайте российского МИД.

В сообщении указывается, что речь может идти о переброске боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан. По мнению российских дипломатов причина возможных «диверсий» — попытка отвлечь внимание международного сообщества от провалов США в более чем 17-летней военной кампании в Афганистане.

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По версии российской стороны, США косвенно сотрудничают с ИГ. В доказательство приводится недавнее заявление движения «Талибан» (запрещено в России) о захвате американским спецназом одной из талибских тюрем, в которой держали террористов ИГ, среди которых могли быть граждане России и стран Центральной Азии. Все они якобы были увезены в неизвестном направлении. Вероятно, таким образом в Штатах хотели пресечь возможные утечки о «реальных спонсорах», считают в МИД.

В ведомстве уверены, что Вашингтон, по-видимому, хочет переложить вину за снабжение экстремистов вооружением на других. Россия «неоднократно указывала на откровенное бездействие американской стороны и натовского командования по поводу фиксируемых в Афганистане полетов неопознанных вертолетов, доставляющих пополнение и вооружение террористам ИГ, действующим, прежде всего, на севере страны», отмечают в МИД.

21 декабря появились сообщения, что США выведу из Афганистана семь тысяч солдат. Отмечалось однако, что Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Позднее это заявление опровергли.

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