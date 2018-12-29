США останутся в Афганистане

Президент США Дональд Трамп пока не отдавал приказа о выводе войск из Афганистана, заявил представитель Белого дома Гарретт Маркис. Его слова передает Bloomberg.

«Он не давал установку о прекращении военного присутствия Соединенных Штатов в Афганистане и не отдавал приказ Пентагону начать вывод войск», — сказал он.

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Макрис опроверг сообщения о планах американского лидера по сокращению присутствия в Афганистане. Пентагон якобы собирался вернуть домой семь тысяч солдат. 21 декабря передавалось, что военные должны будут покинуть страну в течение нескольких недель. Отмечалось однако, что Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

19 декабря стало известно о выводе американских военных из Сирии. Тогда же глава Белого дома объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в стране.

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