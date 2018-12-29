Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев

Сирийские боевики, вероятно, сжигают тела погибших от голода беженцев в лагере Рукбан в провинции Хомс на западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Как пишет агентство, террористы не пропустили в лагерь беженцев конвой с гуманитарной помощью. По словам собеседника, теперь возле палаточного городка боевиков рядом с Рукбаном видно большое количество дыма, «что-то активно уничтожается». «Есть обоснованные подозрения, что это могут быть погибшие от голода и болезней беженцы Рукбана, не получившие никакой помощи от последнего гуманитарного конвоя», — пояснил он.

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Источник рассказал, что после объявления США о выводе войск из Сирии активизировались боевики в Эт-Танфе (провинция Хомс), где находится военная база международной коалиции. Они пытаются занять подконтрольные правительственной армии территории и прорваться в Иорданию. «Находящийся там "улей" прикормленных американцами боевиков пришел в движение», — заявил собеседник журналистам.

19 декабря Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.

В ноябре сообщалось, что беженцы Рукбана оказались в условиях концлагеря. Там процветают воровство, проституция и торговля людьми.

Лагерь расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, у пересечения границ Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживает более 50 тысяч беженцев.

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