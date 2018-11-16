Сирийские беженцы оказались в условиях концлагеря

В лагере для беженцев Рукбан в Сирии процветают воровство, проституция и торговля людьми. Об этом сообщил в Женеве представитель Минобороны России Юрий Тарасов, передает ТАСС.

По его словам, администрация лагеря не в состоянии обеспечить безопасность жителей: «На территории Рукбана широко распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство».

Тарасов сообщил, что в лагере торгуют людьми и не регистрируют рождения детей, браки и смерти, у многих беженцев вообще нет документов. Он добавил, что в Рукбане работает всего четыре начальные школы, преподают в них беженцы-волонтеры.

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В Минобороны указали, что гуманитарную ситуацию в лагере можно назвать катастрофической. «Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами в жилищах, уборка и вывоз мусора не осуществляются», — сказал Тарасов. Он отметил, что питьевой воды не хватает, а ту, что есть, можно пить только после кипячения.

Кроме того, гуманитарная помощь, отправленная ООН в начале ноября, дошла до нуждающихся не полностью, а была частично захвачена незаконными вооруженными формированиями, сообщил представитель ведомства.

По данным представителя Минздрава России Сергея Грабчака, из-за антисанитарии и отсутствия медицинской помощи за последний месяц в Рукбане погибли более 100 человек, передает РИА Новости. Смертность среди новорожденных составляет 20 процентов, медикаменты в лагере продаются по завышенным ценам.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев считает, что такое положение сирийцев напоминает концентрационные лагеря времен Второй мировой войны. По его мнению, ответственны за это США, контролирующие 55-километровую зону вокруг Рукбана. Он призвал Вашингтон «немедленно прекратить незаконную оккупацию», что позволит жителям лагеря вернуться в свои дома.

Лагерь Рукбан расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, рядом с пересечением границ Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживает более 50 тысяч беженцев.

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