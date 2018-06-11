Российская авиация остановила прорывавшихся к Пальмире боевиков

Сирийская армия при поддержке Воздушно-космических сил России предотвратила попытку прорыва боевиков в направлении Пальмиры. Об этом в понедельник, 11 июня, со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщает ТАСС.

«11 июня около 04:00 мск на юге провинции Хомс сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России предотвращена попытка прорыва боевиков из района населенного пункта эт-Танф в направлении Пальмиры», — рассказали в центре.

Как отмечается, в ходе боестолкновения пять прорывавшихся к Пальмире боевиков были ликвидированы, также были уничтожены принадлежавшие им пикап и мотоцикл. «Остальные боевики рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта эт-Танф», — подчеркнули российские военные.

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В Центре по примирению сторон также указали, что попытки прорыва террористов из-под эт-Танфа, контролируемого американскими военными, происходят постоянно на регулярной основе. «Сирийский лагерь беженцев Рукбан, находящийся рядом с военной базой США в эт-Танфе, из-за отсутствия доступа туда сирийских властей стал прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов ИГИЛ (старое название запрещенной в России организации «Исламское государство» — прим. «Ленты.ру») и источником пополнения террористических формирований в центральной части страны», — отметили в ЦПВС.

Российские военные подчеркнули, что подобному развитию событий способствует критическая гуманитарная ситуация в лагере Рукбан, а также длительное противодействие американских военнослужащих с военной базы эт-Танф любым попыткам доставки туда гуманитарной помощи сирийским правительством или международными организациями.

В эт-Танфе расположена одна из военных баз США, незаконно развернутая в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами. Ранее сообщалось, что там проходят подготовку отряды вооруженной сирийской оппозиции. 13 мая The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме написала, что США опасаются захвата этой военной базы иранскими военными или их сторонниками.

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