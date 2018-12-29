Покидающие Сирию американские войска решили оставить оружие курдам

В Пентагоне собираются предложить президенту США Дональду Трампу передать оружие курдам после того, как американские войска покинут Сирию. Об этом пишет агентство Reutersсо ссылкой на четыре источника.

Среди прочего, речь идет о бронетехнике и противотанковых ракетах. В случае положительного решения вопроса это вызовет гнев у Турции, которая считает террористами и опасается усиления курдских движений.

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Позднее представитель Минобороны США заявил агентству РИА Новости, что комментировать какую-либо информацию о местонахождении или перемещении американского оружия и военного оборудования после вывода контингента США из Сирии неуместно.

28 декабря представитель автономной курдской администрации Джейхан Ахмед заявил, что курды договорились с сирийской армией о введении войск на все северные территории Сирии, включая восточный берег реки Евфрат. По его словам, «Демократические силы Сирии» сотрудничают с официальным Дамаском, чтобы «преградить путь Турции».

19 декабря Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Позднее он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция.

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