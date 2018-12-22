Трамп доверил остатки ИГ другим странам

Президент США Дональд Трамп заявил, что об остатках ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России) в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция. Об этом в субботу, 22 декабря, американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп отметил, что семь лет назад США планировали находиться в Сирии только три месяца, но так и не ушли. «Когда я стал президентом, ИГ неистовствовала. Сейчас ИГ в основном повержена, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии с легкостью позаботиться о том, что там осталось. Мы возвращаемся домой», — говорится в сообщении.

21 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что Турция отложит запланированную военную операцию против террористов на северо-востоке Сирии. По его словам, операция начнется «в ближайшие месяцы», а не в ближайшие дни. Такое решение было принято после телефонного разговора с президентом США.

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19 декабря спикер Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что США начали вывод своих военных из Сирии. Сообщалось, что вывод войск займет от 60 до 100 дней. В то же время все сотрудники Госдепартамента будут отправлены на родину в течение 24 часов.

Также президент Трамп рассказал в своем Twitter о победе над ИГ в Сирии.

16 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что США планируют завершить военную кампанию в Сирии. До этого в Пентагоне объявили, что развернули наблюдательные пункты в приграничном с Турцией регионе на северо-востоке Сирии в целях обеспечения безопасности Турции.

О полном разгроме «Исламского государства» и скором выводе военных президент США заявлял в марте.

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