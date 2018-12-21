Трамп нарек себя самым эффективным борцом с Россией, Китаем и ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он сделал самый большой вклад в борьбу с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), чем предыдущие американские лидеры. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я нанес ИГ больше урона, чем все президенты до меня ... [они] даже близко не были!» — заявил лидер.

Перед этим он написал, что также является самым жестким, но справедливым по отношению к России и Китаю лидером Соединенных Штатов. «Просто посмотрите на факты, — отметил он. — Фейковые новости так отчаянно пытаются представить другую картину».

19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.

В ноябре глава Белого дома похвалился, что Россия, Китай и другие страны стали уважать США из-за его успехов в качестве главы государства. Ранее Трамп заявлял, что его избрание стало худшим событием для Москвы.

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