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Трамп похвалился уважением Китая и России

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Американский президент Дональд Трамп добился уважения многих стран благодаря политическим действия США. Об этом он сообщил во время выступления перед своими сторонниками в штате Миссури. Трансляцию вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

По словам Трампа, Россия, Китай и другие страны стали уважать США из-за его успехов в качестве главы государства. «Нас снова стали уважать [во всем мире], вы даже не думали, что когда-нибудь услышите об этом», — отметил он.

«Многие лидеры замечательны — некоторые из них мне нравятся, а некоторые нет. Но каждый из них приходит и говорит: "Господин президент, поздравляем с тем, что вы сделали для этой страны. То, что вы сделали с ее экономикой, невероятно"», — признался глава государства.

23 октября американский лидер назвал себя националистом. Это высказывание привлекло внимание СМИ, поскольку ранее этот термин по отношению к Трампу использовали только его политические противники. Через неделю он объяснил, почему так себя охарактеризовал. По его словам, национализм выражается в противопоставлении сторонникам глобализации. Он вкладывает в это слово исключительно любовь к стране и не затрагивает другие значения.

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