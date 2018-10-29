Трампа уличили в безделии

Президент США Дональд Трамп большую часть рабочего времени занят личными делами, а не обязанностями главы государства. Об этом стало известно изданию Politico, которое ознакомилось с его графиком.

По информации газеты, в прошлый вторник, 23 октября, в рабочем графике американского лидера было запланировано только три часа рабочего времени, в то время как свободного времени — девять часов. Издание отмечает, что личное время Трамп в основном тратит на написание твитов, разговоры по телефону и просмотр телевизора. В рабочее время он проводит официальные встречи, брифинги и публичные выступления.

Politico считает, что график президента Соединенных штатов беспорядочен, и в основе его работы лежит не долгосрочное планирование, а сиюминутные идеи. Так, признает источник издания, знакомый с распорядком Трампа, американский лидер может прочитать новость в газете и срочно созвать встречу по этому вопросу.

В заключении статьи ее авторы приходят к выводу, что график Трампа наиболее свободный по сравнению с распорядком рабочего дня его предшественников. Также они отмечают, что американский президент больше занят на торжественных церемониях и интервью с прессой, чем над разработкой дальнейшей политики государства.

В июле сообщалось, что Трамп приехал на переговоры с президентом России Владимиром Путиным на 20 минут позже российского лидера, который также опоздал на переговоры приблизительно на полчаса.

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