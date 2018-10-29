Сторонников Трампа назвали «мусором» и призвали очистить от них Нью-Йорк

Постеры, высмеивающие сторонников Трампа, появились на улицах Нью-Йорка в преддверии промежуточных выборов. Надпись на них гласит «Сохраняйте Нью-Йорк свободным от мусора». Об этом сообщило издание CNS News со ссылкой на социальные сети.

На одной из версий плаката изображен мужчина в красной кепке с лозунгом «Make America Great Again», ставшей символом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. На его плече — татуировка с флагом Конфедерации, демонстрацию которого в стране запретили в 2016 году, а в руке — стаканчик из сети быстрого «Chick-fil-A», чье руководство известно консервативными взглядами.

Spotted on Avenue A this afternoon. Фото опубликовано @christinechampagnephoto

На другом варианте изображена женщина в таком же головном уборе, несущая в руке экземпляр Библии. Плакаты стилизованы под социальную рекламу Департамента санитарии Нью-Йорка.

Ведомство отвергло свою причастность к оскорбительным постерам. «Эти постеры не были созданы или напечатаны Департаментом санитарии, и мы не поддерживаем незаконную расклейку на публичной собственности. Мы занимаемся этим вопросом», — говорится в его официальном заявлении.

6 ноября в США пройдут так называемые промежуточные выборы — в их ходе будет переизбрана нижняя палата парламента страны, а также 35 из 100 депутатов Конгресса.

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