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Раскрыта личность подозреваемого в рассылке бомб в США

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Цезарь Сэйок-младший

Раскрыта личность подозреваемого в рассылке взрывных устройств ряду американских политиков и чиновников. Об этом сообщает NBC News.

Арестованным оказался 56-летний Цезарь Сэйок-младший. Как сообщили в полиции, его вычислили с помощью анализа образцов ДНК. На белом автофургоне Сэйока изображен портрет американского лидера Дональда Трампа и президентская печать. Мужчина также является членом Республиканской партии.

Трамп, в свою очередь, выразил восхищение сотрудниками ФБР и спецслужб. «Это как найти иголку в стоге сена, — сказал он. — Они проделали невероятную, невероятную работу».

У Сэйока ранее уже были проблемы с законом в штате Флорида. В 2002 году его арестовывали за угрозу сделать бомбу, отмечает телеканал. Однако какой приговор ему тогда вынесли, выяснить не удалось. Его также арестовывали в 1992 и 2014 годах за мелкие кражи. В 2014-м он попытался вынести из гипермаркета Walmart товаров на сумму в 239 долларов. У Сэйока также были финансовые проблемы: в 2009 году у него изымали имущество, а в 2012-м он подал заявление на оформление банкротства.

Двоюродная сестра Сэйока была в шоке от ареста. «Господи! Он всегда был таким приятным, вдумчивым человеком. Я в шоке», — передает ее слова NBC.

Ранее 26 октября стало известно, что полиция арестовала предполагаемого причастного к рассылке взрывных устройств. До этого сообщалось, что посылки со взрывчаткой, вероятнее всего, были отправлены одним и тем же человеком. Указывалось, что они были собраны по чертежам на сайтах, связанных с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России).

В общей сложности с 22 октября было найдено 12 взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю и кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актеру Роберту Де Ниро, а также миллиардеру Джорджу Соросу. Члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему вице-президенту США Джо Байдену были адресованы по две посылки. Кроме того, отправления на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера пришли в офис CNN.

При этом власти не исключают, что подобных посылок может оказаться больше.

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Предыстория: Найден подозреваемый в рассылке бомб по США
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