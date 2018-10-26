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Найден подозреваемый в рассылке бомб по США

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В США обнаружили и арестовали подозреваемого в причастности к рассылке взрывных устройств ряду американских политиков и чиновников. Об этом в пятницу, 26 октября, передает телеканал CNN.

Как отмечается, об этом рассказали сразу несколько источников в силовых структурах. Пока другие подробности неизвестны, о личности взятого под стражу ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что посылки со взрывчаткой, вероятнее всего, были отправлены одним и тем же человеком.

Взрывные устройства оказались похожими и были начинены поражающими элементами. Указывалось, что они были собраны по чертежам на сайтах, связанных с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России).

В общей сложности с 22 октября было найдено 12 взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю и кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актеру Роберту Де Ниро, а также миллиардеру Джорджу Соросу. Члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему вице-президенту США Джо Байдену были адресованы по две посылки. Кроме того, отправления на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера пришли в офис CNN.

При этом власти не исключают, что подобных посылок может оказаться больше.

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