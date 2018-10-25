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Стала известна начинка разосланных в США бомб

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Одна из бомб под рентгеном

Взрывные устройства, отправленные ряду американских политиков и чиновников, оказались похожими и были начинены поражающими элементами. Об этом сообщает NBC New York.

По данным источников телеканала, бомбы были изготовлены из куска пластиковой трубы. Внутри у них был таймер, вероятно, цифровые часы. Специалисты также выяснили, что засыпанный внутрь взрывчатый порошок получен из пиротехнических изделий.

На рентгеновских снимках устройств также видно, что в трубу заложены поражающие элементы. Как отмечает The New York Times, в качестве шрапнели использовалось битое стекло. К бомбам приделали и небольшие батарейки для будильника. Однако точно пока не установлено, могли ли быть устройства действительно приведены в действие.

Ранее в департаменте по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка заявили, что взрывные устройства с большой вероятностью были отправлены одним и тем же человеком. Также сообщалось, что бомбы «примитивные, но функционирующие».

В общей сложности с 22 октября было найдено семь взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю и кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, члену палаты представителей Максин Уотерс (две посылки), а также миллиардеру Джорджу Соросу. Кроме того, отправление на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана пришло в офис CNN. При этом власти не исключают, что подобных посылок может оказаться больше.

Сообщалось также, что бомбы прислали в офис члена палаты представителей Дебби Вассерман-Шульц, однако в итоге оказалось, что ее адрес значился как обратный на смертоносных посылках. Кроме того, изначально о похожем отправлении сообщил и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, но информация не подтвердилась.

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Предыстория: У посылок со взрывчаткой в США оказался один и тот же отправитель
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