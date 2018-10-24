Разосланные в США бомбы оказались рабочими

Взрывное устройство, направленное в офис телеканала CNN в Нью-Йорке, оказалось рабочим. Об этом сообщает Daily Beast.

По словам сотрудника правоохранительных органов, в департаменте полиции города бомбу описали как «примитивную, но функционирующую». Это означает, что она может нанести реальный ущерб, отмечает издание.

Ранее редакцию телеканала CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщалось, что бомба пришла утром по почте и находилась в специальном помещении для хранения отправлений. Посылка была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и состояла из трубы и проводов.

В полиции также сообщили, что помимо устройства в помещении CNN нашли и конверт с неизвестным белым порошком, пишет Reuters.

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До этого сообщалось, что американские спецслужбы перехватили похожее взрывное устройство, отправленное неизвестными бывшему президенту США Бараку Обаме. Кроме того, посылки с самодельными бомбами пришли по почте бывшему президенту США Биллу Клинтону и его жене Хиллари Клинтон, а также миллиардеру Джорджу Соросу.

Как передает Reuters, о посылке со взрывчаткой сообщил также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Появлялись данные и о подозрительном отправлении на адрес членов Палаты представителей Максин Уотерс, а также Дебби Вассерман-Шульц. Однако в офисе последней информацию опровергли.

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