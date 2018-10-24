У посылок со взрывчаткой в США оказался один и тот же отправитель

Взрывные устройства, пришедшие по почте миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю страны Хиллари Клинтон и в редакцию телеканала CNN, с большой вероятностью были отправлены одним и тем же человеком. Об этом заявил глава департамента по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер, передает Associated Press.

Помимо этого источники CNN рассказали, что пакет, который предназначался бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, был отправлен по неверному адресу и пришел в офис конгрессмена Дэбби Вассерман Шульц во Флориде, адрес которой был указан как обратный. Такой же обратный адрес значился на посылках Обаме и Клинтон.

Ранее сообщалось, что бомба, направленная в офис CNN, оказалась рабочей. В полиции бомбу описали как «примитивную, но функционирующую». Это означает, что она может нанести реальный ущерб.

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После обнаружения взрывного устройства редакцию CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва. Посылка с бомбой пришла утром 24 октября по почте и находилась в специальном помещении для хранения отправлений. Она была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, внутри пакета было обнаружено устройство из трубы и проводов.

В тот же день американские спецслужбы перехватили похожее взрывное устройство, отправленное неизвестными бывшему президенту США Бараку Обаме. Кроме того, пакеты с самодельными бомбами пришли по почте бывшему президенту США Биллу Клинтону и его жене Хиллари Клинтон, а также миллиардеру Джорджу Соросу. О подозрительных посылках также сообщали губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и член Палаты представителей Максин Уотерс.

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