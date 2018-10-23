Дом Джорджа Сороса в США заминировали

Неизвестный заложил бомбу в почтовый ящик дома миллиардера Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США. Об этом сообщает The New York Times.

Взрывчатку обнаружил работник поместья, он незамедлительно вызвал полицию. Саперы дистанционно уничтожили смертоносную посылку. Сам Сорос, являющийся, по утверждению СМИ, давней мишенью для ультраправых экстремистов, в момент инцидента дома отсутствовал.

Полиция передала расследование дела в ФБР.

Джордж Сорос стал главным неудачником года по версии Forbes. Его капитал за год сократился почти в три раза — с 23 до 8,3 миллиарда долларов. Он сам перевел 18 миллиардов долларов в собственные благотворительные фонды «Открытое общество». Средства, вкладываемые в благотворительность, не учитывались при составлении рейтинга.

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