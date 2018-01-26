Сорос назвал соцсети угрозой человечеству

Инвестор Джордж Сорос назвал Facebook и Google угрозой для адекватного существования современного общества. Об этом сообщает Business Insider.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Сорос заявил, что интернет-гиганты не имеют права проводить столь жесткую политику: управлять людьми и вызывать у них зависимость от своих продуктов, тем самым угрожая современной демократии.

Сорос раскритиковал две компании за управление мнением людей и манипулирование их сознанием: он уверен, что все это происходит исключительно из-за преследования корпорациями их собственных коммерческих интересов. Мультимиллионер отметил, что интернет-гиганты, как казино, вырабатывают у своих клиентов азартную зависимость от предоставляемых услуг, а это прямая угроза свободе выбора и даже ментальному здоровью огромного количества пользователей.

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«Тот факт, что они являются почти монополистическими дистрибьюторами, делает их общественными инструментами, они должны подчиняться строгим правилам, направленным на сохранение конкуренции и справедливого открытого всеобщего доступа, на развитие инноваций», — считает Сорос.

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