Миллиардер Сорос хотел остановить Brexit за символическую сумму

Миллиардер Джордж Сорос потратил 400 тысяч фунтов стерлингов (около 500 тысяч долларов) на кампанию по сохранению Великобритании в ЕС. Об этом пишет The Guardian.

Газете стало известно, что бизнесмен поддерживает организацию Best for Britain. Она получила более 400 тысяч фунтов с момента парламентских выборов, прошедших в июне прошлого года. Организацией руководят бывший министр лорд Маллох-Браун и Джина Миллер, которая подала в суд за инициацию выхода из ЕС.

При этом The Guardian замечает, что только в ходе «черной среды» в 1992 году, когда Соросу удалось обвалить курс британской валюты, бизнесмен заработал около миллиарда долларов.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняло решение поддержать идею выхода страны из ЕС.

В декабре 2017 года стало известно, что на поддержку Brexit российские пользователи Facebook потратили 57 рублей. Рекламу с призывом голосовать за выход из ЕС увидело менее 200 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!