Предсказано мрачное будущее Британии после выхода из ЕС

Экономике Великобритании будет нанесен серьезный ущерб при любом из трех сценариев после выхода из Евросоюза. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на доклад правительства Соединенного Королевства. Сам документ не обнародовали, поскольку его выводы «смущают», отметил источник издания.

В документе отмечается, что в ближайшие 15 лет экономический рост в стране снизится на пять процентов по сравнению с предыдущими прогнозами. Указывается, что подобный сценарий наиболее вероятен даже в том случае, если сохранится соглашение Великобритании о свободной торговле с ЕС.

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В случае, если Лондон не будет заключать сделки с Брюсселем и вернется к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), темпы роста упадут на восемь процентов. Если королевству все-таки удастся сохранить общий рынок с ЕС, то снижение составит всего два процента.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени (00:00 по центральноевропейскому времени).

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