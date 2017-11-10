Британия определилась со временем выхода из ЕС

Британское правительство на законодательном уровне оформит точное время выхода страны из Европейского союза. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

По его словам, выход королевства из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени (00:00 по центральноевропейскому времени).

Ранее было известно, что Лондон собирался покинуть Евросоюз ровно через два года после запуска Brexit.

Материалы по теме Два года для развода Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС

«Мы прислушались к представителям общественности и членам парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках», — приводит агентство заявление Дэвиса. Министр отметил, что эта поправка делает «кристально ясным» намерение Британии покинуть ЕС в строго зафиксированное время, передает The Guardian.

28 марта премьер-министр Великобритании подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.