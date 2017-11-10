Британия определилась со временем выхода из ЕС

Британское правительство на законодательном уровне оформит точное время выхода страны из Европейского союза. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.
По его словам, выход королевства из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени (00:00 по центральноевропейскому времени).
Ранее было известно, что Лондон собирался покинуть Евросоюз ровно через два года после запуска Brexit.
«Мы прислушались к представителям общественности и членам парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках», — приводит агентство заявление Дэвиса. Министр отметил, что эта поправка делает «кристально ясным» намерение Британии покинуть ЕС в строго зафиксированное время, передает The Guardian.
28 марта премьер-министр Великобритании подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit.
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.