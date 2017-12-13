Названа потраченная Россией сумма на «вмешательство» в референдум по Brexit

Российские структуры потратили 97 центов (57 рублей) на размещение в Facebook рекламы, которая была продемонстрирована пользователям сервиса во время референдума о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Представители Facebook сообщили, что рекламу разместили три аккаунта, подозреваемых в связях с Москвой. Пользователи соцсети увидели эту рекламу менее 200 раз.

В Facebook отметили, что эти объявления касались не только референдума по выходу Великобритании из ЕС, но и миграционной политики США.

Решение о выходе Великобритании из ЕС принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.

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