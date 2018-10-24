Неизвестные отправили взрывное устройство Обаме

Американские спецслужбы перехватили взрывное устройство, отправленное неизвестными бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщило агентство Reuters.

О произошедшем проинформирован президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Власти выпустили официальное заявление, где назвали подлыми попытки атаковать публичных лиц США.

В Белом Доме подчеркнули, что относятся к ситуации очень серьезно, а все причастные к отправке взрывных устройств «ответят по закону в полной мере.»

Также сообщалось, что спецслужбы перехватили подозрительную посылку, отправленную в Белый дом, резиденцию президента США, однако источник, передавший Reuters эту информацию, опроверг ее спустя некоторое время.

Посылки с самодельными взрывными устройствами ранее пришли по почте бывшему президенту США Биллу Клинтону и его жене Хиллари Клинтон, а также миллиардеру Джорджу Соросу. Поиском злоумышленников занимается ФБР.

Кроме того, из-за угрозы взрыва эвакуировали редакцию телеканала CNN. Полиция Нью-Йорка не уточняет, была ли посылка в здании канала схожей с теми, что получили политики.

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