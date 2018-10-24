Мир
 
Последние новости
ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой
Российскому бюджету предрекли триллионные потери
На Красной площади прошли посадки 
Умер пародист Юрий Григорьев
Кудрин сгустил тучи над российской экономикой
Севший пожизненно киллер ореховской ОПГ женился на бывшей полицейской
Жалоба бдительной американки спасла две школы от бойни
В затопленном Туапсе объявили план «Тайфун»
Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»
Шахматист Карякин пожаловался на жизнь на Украине
Новости партнеров

Неизвестные отправили взрывное устройство Обаме

Перейти в «Мою Ленту»

Американские спецслужбы перехватили взрывное устройство, отправленное неизвестными бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщило агентство Reuters.

О произошедшем проинформирован президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Власти выпустили официальное заявление, где назвали подлыми попытки атаковать публичных лиц США.

В Белом Доме подчеркнули, что относятся к ситуации очень серьезно, а все причастные к отправке взрывных устройств «ответят по закону в полной мере.»

Также сообщалось, что спецслужбы перехватили подозрительную посылку, отправленную в Белый дом, резиденцию президента США, однако источник, передавший Reuters эту информацию, опроверг ее спустя некоторое время.

Посылки с самодельными взрывными устройствами ранее пришли по почте бывшему президенту США Биллу Клинтону и его жене Хиллари Клинтон, а также миллиардеру Джорджу Соросу. Поиском злоумышленников занимается ФБР.

Кроме того, из-за угрозы взрыва эвакуировали редакцию телеканала CNN. Полиция Нью-Йорка не уточняет, была ли посылка в здании канала схожей с теми, что получили политики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Биллу и Хиллари Клинтон прислали взрывное устройство
Дом Джорджа Сороса в США заминировали
Путину отправили письмо с ядом
Другие материалы рубрики
Мир00:05Сегодня

Победителей не будет

Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
15:19Сегодня

США объяснили порядок введения санкций против России

16:18Сегодня

В Европе запретили пластиковую посуду

18:39Сегодня

Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»

Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
13:43Сегодня

Япония удвоит квоты и будет пускать в страну 60 беженцев в год

16:41Сегодня

Биллу и Хиллари Клинтон прислали взрывное устройство

14:01Сегодня

Россия пригрозила Польше

Мир00:0218 октября
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года

«На всех Насер»

Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
05:01Сегодня

Пожар на упавшем самолете с символикой люфтваффе попал на видео

11:13Сегодня

Россию назвали гарантом безопасности Израиля

15:26Сегодня

Европейских популистов сравнили с Гитлером

Россия
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Угроза мировому православию»
 
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
Министр труда похвалился ростом зарплат и разгневал Матвиенко
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Вайнахам дадут пофантазировать в комиксах
Все материалы
Мир
Клинтонам и Обаме прислали бомбы
Посылки перехватили, но подозреваемых пока нет. Это произошло накануне выборов
Неизвестные отправили взрывное устройство Обаме
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
В Европе запретили пластиковую посуду
Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Биллу и Хиллари Клинтон прислали взрывное устройство
Все материалы
Бывший СССР
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Туркмены задумались о будущем и ринулись скупать бензин
Украина помирится с Венгрией с помощью «не совсем соответствующего» чиновника
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
Все материалы
Экономика
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
На Украине определили дальнейшую судьбу цен на газ
Россиян приучат к дешевому отечественному вину
Потанин анонсировал запуск криптовалюты
ЦБ захотел снизить ставки по кредитам
Все материалы
Силовые структуры
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардейцы станут следить за водителями вместе с ГИБДД
К руководству Сочи пришли с обысками
В московском зоопарке опять нашли человеческие кости
Росгвардия решила найти в интернете стрелка на БТР
Все материалы
Наука и техника
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Обнаружен потопленный турками российский корабль
Россия построит сверхдальний подледный беспилотник
Пускам «Союзов» помешал российский закон
Гавайи начали уходить под воду
Все материалы
Спорт
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
Уволенный «Спартаком» Каррера заговорил о любви к лжецам
Хоккеист принес команде победу после сольного прохода
Футболист «Реала» отрекся от воссоединения с Роналду
Японская бегунья повредила ногу и финишировала на стертых до крови коленях
Баскетболист нокаутировал соперника за заброшенный мяч
Макгрегору посоветовали заткнуться и начать торговать спиртным
Все материалы
Культура
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
«Пиратов Карибского моря» задумали перезапустить без Джонни Деппа
Лободу срочно прооперировали
Учитель наказал не смотревшего «Движение вверх» школьника-сироту
Найдено признание убитого XXXTentacion в насилии и зверствах над девятью людьми
Все материалы
Интернет и СМИ
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Приложение Google разорило пользователей
Актер пришел на ток-шоу в шлепанцах и разъярил зрителей
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
Телефоны разведчиков нашлись на странных неработающих сайтах
Верховная Рада превратилась в «ЗРаду» на картах Google
Репортеру прилетел мяч в голову в прямом эфире
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Кейт Миддлтон встретила короля Нидерландов в «худшем платье в своей жизни»
Украинский политолог похвастался россиянам нарядом за миллион рублей
Бюстгальтер из ежей разъярил защитников животных
Внешность модели Vogue разъярила фанатов
Все материалы
Путешествия
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Чукотка присоединилась к конкурсу «Великие имена России»
Жених свалился с корабля во время мальчишника и умер
Иван Ургант нашел именам Кокорина и Мамаева неожиданное применение
В Китае построят второй «Титаник»
Все материалы
Из жизни
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Разыгран самый большой джекпот за всю историю США в 1,6 миллиарда долларов
Невеста тайно откормила сестер к своей свадьбе
У китаянки перестали гнуться пальцы из-за злоупотребления телефоном
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
Все материалы
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
Гонки в миниатюре
Японский художник создает мир для игрушечных машинок
Итоги теста Mercedes-AMG GLC 63 S
Мы провели месяц с одним из самых быстрых и дорогих в эксплуатации кроссоверов
Сумасшедшие автомобильные опции
Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования
Toyota RAV4 получила спецверсию в честь своего 25-летия
Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala
Стали известны российские цены на кросс-купе Audi Q8
Все материалы
Дом
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Все сложно
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Самое страшное здание Москвы начали сносить
Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками
В Москве построят стеклянный мост
Названы сроки выселения «Дома-2»
Все материалы