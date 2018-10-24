Редакцию CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Нью-Йорке из-за подозрительной посылки эвакуировали Time Warner Center, в котором располагается офис телеканала CNN, сообщатся в Twitter AFP.

Посылка пришла утром по почте и находилась в специальной помещении CNN для хранения почтовых отправлений, передает Reuters. Представляет ли она опасность, было понятно не сразу.

По данным источника CNN в полиции, присланное устройство состоит из проводов и трубок и расценивается как настоящая взрывчатка.

Сотрудники редакции опубликовали фото и видео эвакуации в соцсетях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!