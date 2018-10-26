В сети принялись мастерить самые нелепые бомбы

Пользователей имиджборда 4chan впечатлили слухи о муляжах взрывных устройств, присланных критикам президента США Дональда Трампа, поэтому они принялись мастерить собственные нелепые варианты бомб. Результаты их деятельности опубликованы на странице Imgur.

Пользователи принялись участвовать в флешмобе, собирая самые нелепые подобия бомб из всего, что попадалось им под руку. На одной из фотографий можно увидеть муляж взрывного устройства, который смастерили из наручных часов, двух патронов и кабеля. На другом снимке пользователи показали прибор из двух пластмассовых колбочек и монеты.

24 октября неизвестные отправили посылки с самодельными взрывными устройствами нескольким демократам и критикам Трампа, включая Барака Обаму, Хилари и Билла Клинтонов, Роберта Де Ниро и редакцию CNN.

Корреспондент CNN на своей странице в Twitter опубликовал фотографию самодельной бомбы. Судя по снимку, устройство спрятано в желтый конверт с почтовыми марками, из которого торчит трубка. На ней можно разглядеть флаг террористической организации.

Журналисты The New York Times попросили экспертов изучить фотографии со взрывными устройствами. Специалисты отметили, что на снимках может быть изображен муляж, так как реальные бомбы обычно выглядят иначе.

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