Роберту Де Ниро прислали похожую на бомбу посылку

Полиция изучает подозрительную посылку, направленную американскому актеру Роберту Де Ниро. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает CNN.

Посылка схожа с теми, что получили ранее бывший президент США Барак Обама, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, миллиардер Джордж Сорос и другие. В них содержалась взрывчатка.

Подозрительный пакет также поступил накануне в редакцию телеканала CNN, из-за чего здание эвакуировали. Все разосланные по США бомбы оказались рабочими.

Глава департамента по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер заявил в четверг, что все взрывные устройства с большой вероятностью были отправлены одним и тем же человеком.

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