Обнаружена связь между ИГ и рассылкой бомб критикам Трампа

Взрывные устройства, пришедшие по почте нескольким критикам президента США Дональда Трампа, были собраны по чертежам на сайтах, связанных с террористическими организациями «Аль-Кайеда» и «Исламское государство» (запрещены в России). Об этом Reuters сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агенства предположил, что отправители бомб могли руководствоваться изданием «Поваренная книга анархиста», признанным в России экстремистским.

В Белом доме заявили, что серьезно относятся к ситуации с угрозами демократам. Секретная служба и правоохранительные органы примут «все необходимые меры для защиты всех, кому угрожают эти трусы». Президент США утверждал, что правительство не пожалеет ни ресурсов, ни средств, чтобы найти отправителей бомб.

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24 октября сообщалось, что посылки со взрывчаткой, вероятнее всего, были отправлены одним и тем же человеком. Взрывные устройства оказались похожими и были начинены поражающими элементами.

В общей сложности с 22 октября было найдено семь взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю и кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, члену палаты представителей Максин Уотерс (две посылки), а также миллиардеру Джорджу Соросу. Кроме того, отправление на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана пришло в офис CNN. При этом власти не исключают, что подобных посылок может оказаться больше.

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