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Трамп назвал себя худшим событием для России

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Президент США Дональд Трамп уверен, что его избрание на эту должность стало худшим событием для России. Об этом он заявил на митинге со сторонниками в штате Северная Каролина. Трансляцию с места события вел телеканал Fox News.

Победа в 2016 году на выборах стала «худшим, что случалось с Россией», считает американский президент. Он отметил, что, несмотря на его неудобство для Москвы, необходимо налаживать контакты между странами. «Однако поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей, Японией и всеми остальными — это хорошая, а не плохая идея. Мы будем продолжать добиваться результатов», — заверил Трамп.

С похожим заявлением глава государства выступал и ранее. В августе он говорил, что Москва недовольна тем, что он занял пост президента США на выборах в 2016 году. Однако Путин признавался, что хотел победы Трампа в 2016-м: «Разве это не естественно — иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально», — сказал он.

В октябре сообщалось, что Трамп назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, сотрудничавшего с американской газетой The Washington Post, худшей попыткой замести следы в истории. До этого американский лидер определил худшую ошибку своего государства за всю историю. По его словам, это введение американских войск на Ближний Восток, предпринятое его предшественником Джорджем Бушем-младшим.

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