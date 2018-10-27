Трамп назвал себя худшим событием для России

Президент США Дональд Трамп уверен, что его избрание на эту должность стало худшим событием для России. Об этом он заявил на митинге со сторонниками в штате Северная Каролина. Трансляцию с места события вел телеканал Fox News.

Победа в 2016 году на выборах стала «худшим, что случалось с Россией», считает американский президент. Он отметил, что, несмотря на его неудобство для Москвы, необходимо налаживать контакты между странами. «Однако поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей, Японией и всеми остальными — это хорошая, а не плохая идея. Мы будем продолжать добиваться результатов», — заверил Трамп.

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С похожим заявлением глава государства выступал и ранее. В августе он говорил, что Москва недовольна тем, что он занял пост президента США на выборах в 2016 году. Однако Путин признавался, что хотел победы Трампа в 2016-м: «Разве это не естественно — иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально», — сказал он.

В октябре сообщалось, что Трамп назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, сотрудничавшего с американской газетой The Washington Post, худшей попыткой замести следы в истории. До этого американский лидер определил худшую ошибку своего государства за всю историю. По его словам, это введение американских войск на Ближний Восток, предпринятое его предшественником Джорджем Бушем-младшим.

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