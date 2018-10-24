Трамп оценил попытки саудовских дипломатов замести следы убийства

Президент США Дональд Трамп назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, сотрудничавшего с американской газетой The Washington Post, худшей попыткой замести следы в истории. Об этом сообщает газета The Hill.

«Эта концепция изначально была плохой. Ее плохо исполнили, а попытка замести следы была худшей в истории», — приводит издание слова американского лидера. Он отметил, что тот, кто придумал эту идею, сейчас имеет большие неприятности.

По мнению Трампа, никому не понравилось то, что произошло. «Все очень разгневаны и расстроены этим, и я больше всех», — сообщил президент США.

Материалы по теме Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось

Ранее сообщалось, что США запретили въезд в страну 21-му подданному Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста в генконсульстве на территории Турции. Их имена внесены в «список Магнитского», однако еще не опубликованы.

Хашкуджи пропал 2 октября в Стамбуле. Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что убийство журналиста произошло в здании генконсульства. 23 октября тело убитого журналиста было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позднее в оставленном на парковке автомобиле, принадлежащему дипломату, были найдены личные вещи Хашкуджи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!