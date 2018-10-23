В спрятанном автомобиле саудовского дипломата обнаружили вещи убитого журналиста

Два чемодана с вещами убитого журналиста Джамаля Хашкуджи найдены в автомобиле, принадлежащем саудовскому генконсульству в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Отмечается, что среди вещей обнаружены документы и компьютер Хашкуджи. Во время обыска были задействованы служебные собаки. Полиция продолжит изучение найденных вещей в среду утром, проинформировал телеканал.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что автомобиль Mercedes-Benz E-класса с дипломатическими номерами находится на частной парковке в районе Султангази. Отмечалось, что машина оставалась там в течение нескольких дней и не досматривалась в ходе обыска саудовского консульства. Издание Hurriyet со ссылкой на сотрудника парковки писало, что саудовский атташе припарковал Mercedes-Benz 7 октября. Через 11 дней он якобы приехал на другом автомобиле и переложил несколько чемоданов в оставленную ранее машину.

23 октября сообщалось, что тело убитого журналиста обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Хашкуджи пропал 2 октября в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с ним к территории генконсульства подошла невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала его несколько часов, но он так и не вышел из здания. При этом сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что убийство журналиста произошло в здании генконсульства. Власти Саудовской Аравии заявили, что Хашкуджи был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве.

Турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным местных СМИ, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

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