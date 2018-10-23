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Эрдоган рассказал об убийстве саудовского журналиста

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посвятил часть выступления в парламенте страны 23 октября убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. Выступление в прямом эфире передавал The Telegraph.

По словам Эрдогана, саудовским властям придется содействовать наказанию всех причастных и в том числе открыть личность сообщника убийц в Стамбуле. «Улики и доказательства, собранные нами, указывают на то, что убийство было тщательно спланировано. 1 октября (за день до смерти Хашкуджи) в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных», — заявил президент.

Эрдоган подчеркнул мировое значение убийства Хашкуджи. «Конечно, мы не можем признать виновными в инциденте только работников спецслужб. Это не удовлетворит ни нас, ни международное сообщество. Ответственность должны понести и убийцы, и те, кто отдавал приказы. Лично я не сомневаюсь в искренности намерений его величества Салмана бин Абдул-Азиза, но мы тем не менее должны провести тщательное расследование с участием специалистов из других стран. Турция со своей стороны предпримет все возможные шаги», — заявил он.

Турецкий президент также выдвинул предложение провести суд над виновными на территории Турции. «Я предлагаю королю Салману бин Абдул-Азизу: так как инцидент произошел в Стамбуле, пусть этих людей, 18 человек, судят в Стамбуле. Конечно, решать тут королю, но это мое предложение», — сказал Эрдоган.

2 октября журналист Джамаль Хашкуджи исчез в Стамбуле. Он отправился в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с ним к территории дипмиссии подошла невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала жениха несколько часов, но он так и не вышел из здания. При этом сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что Хашкуджи убили в здании генконсульства. Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. Однако они не уточнили, кем были эти люди.

Турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным местных СМИ, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили. 23 октября стало известно, что в колодце на территории резиденции саудовского консульства обнаружили тело погибшего.

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