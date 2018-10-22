Германия нашла способ наказать Саудовскую Аравию

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал европейские страны остановить экспорт оружия в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщило издание The Local.

Альтмайер заявил, что Берлин «приостановит экспорт оружия, пока не станет ясно, что случилось», и добавил, что «пока что все объяснения произошедшего были неудовлетворительными». Он также подчеркнул, что «позитивного эффекта не будет, если мы остановим экспорт, но нишу заполнят другие государства». В связи с этим он отметил, что «на Эр-Рияд удастся повлиять только в том случае, если все европейские страны будут действовать сообща».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла 21 октября, что «уже и без того ограниченные поставки вооружения (...) не могут продолжаться в текущей ситуации».

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В прошлом месяце Германия заключила с Саудовской Аравией сделку на поставку вооружений объемом в 416 миллионов евро. В данный момент сделка заморожена, а ФРГ вместе с Великобританией и Францией ожидают от властей королевства объяснений по делу о смерти Хашкуджи.

Германия занимает четвертую строчку в списке стран-экспортеров оружия в Саудовскую Аравию, уступая по объему продаж Лондону и Парижу. Больше всего оружия в страну поставляют Соединенные Штаты. Саудиты — основные покупатели американского вооружения, и, как сообщает издание Vox, президент США Дональд Трамп не торопится расторгать заключенные с королевством многомиллиардные сделки, так как это «повредит рабочим местам».

20 октября Саудовская Аравия признала смерть Хашкуджи на территории своего консульства в Стамбуле. По версии, предоставленной генпрокурором страны, он был задушен случайно в ходе попытки вернуть его в Саудовскую Аравию. Его убийц арестовали за «превышение полномочий». Где находится тело Хашкуджи, неизвестно. Также отрицается, что наследный принц Мохаммед бин Салман как-либо причастен к произошедшему.

Колумнист Washington Post Джамаль Хашкуджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Поначалу в консульстве утверждали, что он вышел из диппредставительства живым.

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