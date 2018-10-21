Причиной расправы над саудовским журналистом в здании консульства стала паника

Колумнист Washington Post Джамаль Хашогги, погибший в результате визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, был задушен в панике. Об этом Reuters рассказал источник в саудовском правительстве.

«Высокопоставленный правительственный чиновник» утверждает, что Эр-Рияд направил в Стамбул команду из 15 человек, которая должна была мирным путем уговорить 59-летнего журналиста вернуться на родину. Во время встречи они стали ему угрожать, обещали накачать наркотиками и похитить. Журналист начал оказывать сопротивление, вырывался и звал на помощь, из-за чего группа впала в панику, сказал собеседник. Публицисту попытались зажать рот, но переусердствовали и задушили, уверяет источник агентства.

После убийства один из участников операции надел одежду Хашогги и вышел из консульства. Это было сделано для того, чтобы камеры видеонаблюдения засняли, будто журналист свободно покинул диппредставительство. На самом же деле мертвого Хашогги завернули в ковер и вывезли в лес в 90 километрах от Стамбула.

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Неназванный чиновник заявил, что Хашогги хотели вернуть на родину в рамках инициативы по возвращению диссидентов. Он представил агентству документы саудовской разведки, якобы подтверждающие этот факт.

Ранее 21 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заверил, что произошедшее в консульстве в Стамбуле не координировалось Эр-Риядом. «Даже высшее руководство разведки не было осведомлено об этом. Это была несогласованная операция», — сказал аль-Джубейр.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашогги жестоко пытали прямо в здании консульства, а затем убили. Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы, а в финале — голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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