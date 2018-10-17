Пропавшего саудовского журналиста пытали и обезглавили

Саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi) «жестоко пытали» в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего обезглавили, пишет турецкая проправительственная газета Yeni Safak.

Издание ссылается на «большое количество аудиозаписей убийства», доказывающих расправу в стенах дипломатического представительства. Журналисты утверждают, что на одной из них саудовский генконсул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просит «не навлекать на него беду» и убить Хашогги за пределами диппредставительства. На другой он якобы произносит, обращаясь к журналисту: «Если хочешь жить, заткнись!»

Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству жены журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что Хашогги ушел из консульства живым.

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Турецкие власти предполагают, что Хашогги убили, а останки вывезли из консульства. Они объявили в розыск черный фургон с затемненными стеклами, который в этот день покинул территорию представительства. Правительственная Yeni Safak утверждает, что казнь Хашогги была спланирована саудовским наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Для расправы принц якобы отправил в Турцию 15 человек.

Из 15 подозреваемых по меньшей мере пятеро связаны с наследным принцем, установила The New York Times. В частности, в окружении принца неоднократно видели подозреваемого Махера Абдулазиза Мутреба. Еще трое подозреваемых, по информации газеты, связаны с охраной принца. В соучастии в убийстве журналиста также подозревают судмедэксперта, который занимает руководящие должности в министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.

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