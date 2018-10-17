Таинственному бегству саудовского консула из Турции нашли объяснение

Генконсул Саудовской Аравии в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби был уволен после исчезновения саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги в здании диппредставительства. Об этом пишет Sky News со ссылкой на саудовские СМИ.

По их данным, в отношении мужчины на родине начато расследование. В связи с какими нарушениями ведется следствие, не уточняется.

16 октября турецкая газета Haberturk сообщила о внезапном отъезде генконсула из Турции. Аль-Утейби вылетел в Саудовскую Аравию из аэропорта Ататюрка самолетом, отправлявшимся в 17:00 по местному времени. Указывалось, что мужчина использовал в аэропорту выход для вип-персон.

За день до этого стало известно о решении обыскать консульство. Осмотр должна была провести совместная группа следователей из Турции и Саудовской Аравии. Ожидалось, что непосредственно обыск начнется 16 октября, однако его перенесли на день: саудовская часть группы не успевала присоединиться к мероприятиям, передает Reuters.

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Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о браке. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что мужчина ушел из консульства живым.

Турецкие власти предполагают, что Хашогги убили, а его останки вывезли из консульства. Они объявили в розыск черный фургон с затемненными стеклами, который в этот день покинул территорию представительства.

СМИ сообщают, что журналиста «жестоко пытали» в генконсульстве, после чего обезглавили. Они также пишут, что казнь Хашогги была спланирована саудовским наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Для расправы он якобы отправил в Турцию 15 человек.

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