Найдены доказательства убийства пропавшего саудовского журналиста

Генеральная прокуратура Турции нашла доказательства убийства журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi) в саудовском консульстве в Стамбуле. Об этом со ссылкой на свои источники в ведомстве сообщил канал Al Jazeera в Twitter.

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 15 октября 2018, 20:11

Хашогги исчез 2 октября 2018 года в Турции. Он посетил генеральное консульство Саудовской Аравии, чтобы получить документы о разводе, однако так и не вышел из здания. Сотрудники дипломатического представительства сообщили его жене, что он ушел.

Турецкие власти предположили, что Хашогги убили, а останки вывезли из консульства. Они объявили в розыск черный фургон с затемненными стеклами, который в этот день покинул территорию представительства.

Власти Саудовской Аравии отрицали свою причастность к исчезновению Хашогги. На требования президента Турции раскрыть судьбу журналиста принц Мохаммед бин Салман предложил турецким властям осмотреть консульство.

После этого инцидента ряд крупных компаний, в том числе Google, Viacom, Ford и Uber отказались участвовать в бизнес конференции в Саудовской Аравии. По словам представителей корпораций, они обеспокоены этой ситуацией.

Ранее в Болгарии была жестоко убита журналистка Виктория Маринова. Она расследовала мошенничества с фондами ЕС, в которых могли быть замешаны известные бизнесмены и политики.

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