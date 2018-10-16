Убийство журналиста отвадило крупные компании от поездок в Саудовскую Аравию

Корпорация Google стала последней из многих компаний, отказавшихся участвовать в бизнес конференции в Саудовской Аравии. Отказы фирм посетить страну начали появляться после известий об убийстве саудовского журналиста, постоянно проживающего в США, Джамаля Хашогги в посольстве страны в Турции. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении компании говорится, что исполнительный директор Google Cloud Диана Грин не будет участвовать в мероприятиях Future Investment Initiative Summit, который пройдет в Эр-Рияде 23 октября. Сама Грин не прокомментировала отказ от поездки. Представитель Google также не пояснил причин решения.

Помимо Google в конференции не будут участвовать Viacom, Ford и Uber, сообщал CNBC. По словам исполнительного директора Uber Дары Хосровшахи, компания обеспокоена сообщениями об убийстве колумниста The Washington Post и критика саудовских властей Хашогги.

Мужчина пропал 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам сотрудников диппредставительства, что он «просто ушел». В Анкаре утверждают, что саудовские спецслужбы убили журналиста прямо в здании и вывезли тело в одном из тонированных автомобилей, неоднократно заезжавших на территорию генконсульства в тот день. Черный фургон, попавший на камеры наблюдения, объявили в розыск.

Эр-Рияд отвергает обвинения в свой адрес, называя их «лживыми и голословными». В то же время Саудовская Аравия начала внутреннее расследование этого дела.

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