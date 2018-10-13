Саудиты назвали лживыми обвинения в убийстве журналиста

Министр внутренних дел Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз ибн Сауд ибн Наиф, заявил, что власти его страны осуждают «ложные обвинения» в похищении журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги. По словам министра, информация о приказе убить журналиста — ложь и голословные утверждения. Об этом 12 октября сообщило Saudi Press Agency.

Принц подчеркнул, что королевство Саудовская Аравия заботится о соблюдении норм международного права и интересах своих граждан как внутри страны, так и за границей. Он поддержал идею о сотрудничестве турецких и саудовских спецслужб в расследовании дела и сообщил об искреннем стремлении властей страны выяснить всю правду об исчезновении журналиста.

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Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По требованию властей он должен был лично получить в дипломатическом представительстве документы о разводе. Журналист оставил жену ждать у входа, но так и не вышел обратно.

Работники учреждения утверждают, что он «просто ушел». Турецкие власти предположили, что саудовские спецслужбы убили журналиста прямо в здании и вывезли тело в одном из тонированных автомобилей, неоднократно заезжавших на территорию генконсульства в тот день. Черный фургон, попавший на камеры наблюдения, объявили в розыск.

Источник в британском МИДе заявил, что в связи с инцидентом Великобритания применит санкции против представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии. В рамках использования «поправки Магнитского», предусматривающей санкции в ответ на нарушения прав человека, имена причастных к происшествию лиц будут обнародованы.

Хашогги был известен как критик саудовского правительства. В 2017 году он переехал в США, где писал в газету the Washington Post колонки с критикой реформ наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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