Раскрыта личность подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

По подозрению в убийстве и изнасиловании тележурналистки Виктории Мариновой задержан гражданин Болгарии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на болгарского премьера Бойко Борисова.

20-летний подозреваемый Северин Красимиров был задержан 9 октября в немецком городе Штаде, где в тот момент он находился у родственников. Ему были предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании. Ожидается, что немецкие власти выдадут мужчину Болгарии.

По данным источников, Красимиров живет в городе Русе неподалеку от парка, в котором было найдено тело журналистки. Он покинул страну 7 октября. Генеральный прокурор Сотир Цацаров заявил на пресс-конференции, что убийство скорее всего не связано с профессиональной деятельностью Мариновой.

Материалы по теме В Болгарии изнасиловали и убили журналистку Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью

«Мы собрали много доказательств, которые свидетельствуют о том, что человек виновен. Ему предъявлено обвинение по двум преступлениям — изнасилованию и умышленному убийству с особой жестокостью», — сказал Цацаров.

Тело Мариновой было найдено на территории парка 6 октября. Судмедэксперты пришли к выводу, что журналистку сначала избили и изнасиловали, а затем убили.

Административный директор частного телеканала TVN Маринова вела шоу «Детектор», в рамках которого она искала возможные мошенничества болгарских бизнесменов и чиновников с фондами Евросоюза. Первый эпизод программы вышел в эфир за неделю до убийства журналистки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!