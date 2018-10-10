Раскрыта личность подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

По подозрению в убийстве и изнасиловании тележурналистки Виктории Мариновой задержан гражданин Болгарии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на болгарского премьера Бойко Борисова.
20-летний подозреваемый Северин Красимиров был задержан 9 октября в немецком городе Штаде, где в тот момент он находился у родственников. Ему были предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании. Ожидается, что немецкие власти выдадут мужчину Болгарии.
По данным источников, Красимиров живет в городе Русе неподалеку от парка, в котором было найдено тело журналистки. Он покинул страну 7 октября. Генеральный прокурор Сотир Цацаров заявил на пресс-конференции, что убийство скорее всего не связано с профессиональной деятельностью Мариновой.
«Мы собрали много доказательств, которые свидетельствуют о том, что человек виновен. Ему предъявлено обвинение по двум преступлениям — изнасилованию и умышленному убийству с особой жестокостью», — сказал Цацаров.
Тело Мариновой было найдено на территории парка 6 октября. Судмедэксперты пришли к выводу, что журналистку сначала избили и изнасиловали, а затем убили.
Административный директор частного телеканала TVN Маринова вела шоу «Детектор», в рамках которого она искала возможные мошенничества болгарских бизнесменов и чиновников с фондами Евросоюза. Первый эпизод программы вышел в эфир за неделю до убийства журналистки.