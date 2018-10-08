В Болгарии убили журналистку

В Болгарии жестоко расправились с тележурналисткой Викторией Мариновой. Об этом сообщили в прокуратуре, передает The Telegraph.

Тело 30-летней женщины нашли 6 октября в парке в городе Русе. По данным властей, смерть наступила в результате ударов по голове и удушения. Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов сообщил, что женщину изнасиловали.

«У нее отсутствовали мобильный телефон, ключи от машины, очки и часть одежды», — рассказал местный прокурор Георгий Георгиев. По его словам, рассматриваются все варианты произошедшего, как связанные с личной жизнью, так и с работой Мариновой.

По данным премьер-министра Бойко Борисова, на месте удалось собрать большое количество ДНК-материала, что должно привести к скорой поимке преступника.

Маринова занимала пост административного директора частного телеканала TVN. В сентябре она запустила на нем собственное ток-шоу «Детектор». Его первый выпуск вышел в эфир 30 сентября. Передача была посвящена расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС, в котором могут быть замешаны известные бизнесмены и политики.

В феврале в Словакии были убиты 27-летний журналист Ян Куцияк и его подруга. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в их доме недалеко от Братиславы. Сообщалось, что молодой человек вел расследование возможных связей словацких политиков и итальянской мафии. В полиции заявляли, что убийство может быть связано с его журналистской деятельностью.

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