Подозреваемый в жестоком убийстве болгарской журналистки задержан

Полиция задержала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.
«Мы можем сказать, что подозреваемый задержан», — заявил собеседник агентства, однако он отказался уточнять личность задержанного.
Пресс-секретарь болгарского МВД отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию и заявила, что министерство может выступить с официальным заявлением позднее.
О смерти 30-летней Мариновой стало известно 6 октября. Тело журналистки обнаружили в парке в болгарском городе Русе.
Полицейские уверены, что злоумышленники подстерегли Маринову во время пробежки. Они сначала избили и изнасиловали тележурналистку, а затем убили. Кроме того, преступники забрали ее телефон и ключи от припаркованной неподалеку машины.
Следствие рассматривает несколько вариантов произошедшего. Они считают, что убийство Мариновой может быть связано с ее профессиональной деятельностью: журналистка являлась административным директором частного телеканала TVN, на котором она запустила ток-шоу «Детектор». В рамках программы женщина расследовала возможные махинации известных бизнесменов и политиков с фондами Евросоюза.