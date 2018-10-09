Подозреваемый в жестоком убийстве болгарской журналистки задержан

Полиция задержала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Мы можем сказать, что подозреваемый задержан», — заявил собеседник агентства, однако он отказался уточнять личность задержанного.

Пресс-секретарь болгарского МВД отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию и заявила, что министерство может выступить с официальным заявлением позднее.

Материалы по теме В Болгарии изнасиловали и убили журналистку Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью

О смерти 30-летней Мариновой стало известно 6 октября. Тело журналистки обнаружили в парке в болгарском городе Русе.

Полицейские уверены, что злоумышленники подстерегли Маринову во время пробежки. Они сначала избили и изнасиловали тележурналистку, а затем убили. Кроме того, преступники забрали ее телефон и ключи от припаркованной неподалеку машины.

Следствие рассматривает несколько вариантов произошедшего. Они считают, что убийство Мариновой может быть связано с ее профессиональной деятельностью: журналистка являлась административным директором частного телеканала TVN, на котором она запустила ток-шоу «Детектор». В рамках программы женщина расследовала возможные махинации известных бизнесменов и политиков с фондами Евросоюза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!