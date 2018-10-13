Лондон введет санкции против саудовских чиновников после похищения журналиста

МИД Великобритании внесет представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии в санкционный список, который сейчас разрабатывается. Об этом сообщает The Independent.

Согласно изданию, введение санкций рассматривается дипломатами как весьма вероятный сценарий. «Казначейству [МИД] дали инструкции определить круг потенциальных целей для санкций, и эта работа значительно активизировалась в последние 48 часов», — заявил источник.

По его словам, британское правительство может применить «поправку Магнитского», позволяющую отвечать ограничительными мерами на грубые нарушения прав человека. Согласно закону, имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы. Поправка к законопроекту о санкциях и противодействии отмыванию денег была принята в мае. Она соответствует одноименному закону 2012-го года, разработанному в США.

10 октября власти Турции объявили в розыск черный фургон, в котором предположительно могут находиться останки Хашкаджи, известного критика правительства. В 2017 году он переехал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post, указывая на проблемы во власти.

Журналист пропал 2 октября, когда обратился в генкосульство Саудовской Аравии в Турции, где планировал получить документы о разводе. Жена уверяет, что он не вышел из учреждения; сотрудники настаивают, что в помещении никого не было.

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