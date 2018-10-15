Полиция Турции нагрянула в саудовское консульство в поисках тела журналиста

Турецкая полиция зашла на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения обыска в рамках дела об исчезновении саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги. Об этом пишет Reuters.

До этого дипломатический источник рассказал агентству, что осматривать диппредставительство будет совместная турецко-саудовская группа следователей. Отмечалось также, что на территорию консульства направилась группа примерно из 10 человек.

Ранее сообщалось, что Хашогги якобы сумел записать момент своей смерти на диктофон, встроенный в часы Apple Watch.

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Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По требованию властей там он должен был лично получить документы о разводе. Журналист оставил ждать у входа жену, но обратно так и не вышел.

Работники учреждения утверждают, что он «просто ушел». Турецкие власти уверены, что саудовские спецслужбы убили журналиста прямо в здании и вывезли тело в одном из тонированных автомобилей, неоднократно заезжавших на территорию генконсульства в тот день. Черный фургон, попавший на камеры наблюдения, объявили в розыск.

Эр-Рияд отвергает обвинения в свой адрес, называя их «лживыми и голословными». В то же время Саудовская Аравия начала внутреннее расследование этого дела.

Хашогги был известен как критик саудовского правительства. В 2017 году он переехал в США, где писал в газету The Washington Post колонки с критикой реформ наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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