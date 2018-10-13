Доказательство убийства пропавшего журналиста нашли на Apple Watch

Пропавший в Турции журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашогги сумел записать момент своей смерти на диктофон, встроенный в часы Apple Watch. Устройство было синхронизировано с iPhone и облачным сервисом, поэтому записи попали в руки турецкой полиции и спецслужб. Об этом сообщила турецкая правительственная газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники спецслужб анализируют аудиозапись допроса, пыток и убийства Хашогги. Отмечается, что представители саудовской разведки заметили часы и пытались удалить запись, но им не удалось стереть все данные. Как утверждает источник газеты, в руках у турецких властей имеется доказательство того, что Хашогги был убит и расчленен в здании генконсульства Саудовской Аравии 2 октября.

Девушка журналиста, которой он перед входом оставил телефон, ожидала его в течение пяти часов, после чего ей сказали, что Хашогги ушел из здания. В течение 11 дней его никто не видел. Фургон с тонированными стеклами, въезжавший в тот день на территорию консульства, объявили в розыск.

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Официальный Эр-Рияд отвергает обвинения в свой адрес. Согласно заявлению МВД королевства, обвинения в организации убийства «лживы и голословны». Саудовцы также сообщили о готовности сотрудничать с турецкими властями.

Хашогги с 2017 года проживал в США, сотрудничал с Washington Post и был известен своей критикой саудовских властей и реформ наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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