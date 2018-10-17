Подозреваемых в убийстве журналиста связали с принцем Саудовской Аравии

Турецкие власти установили, что по меньшей мере пять человек из числа подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi) в саудовском консульстве в Стамбуле связаны с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, сообщает The New York Times.

В частности, в окружении принца неоднократно видели подозреваемого Махера Абдулазиза Мутреба. Вместе с Салманом он высаживался из самолетов в Париже и Мадриде, его также заметили в окружении принца на фотографиях из Хьюстона, Бостона и ООН, сделанных в 2018 году.

Трое других подозреваемых, по информации газеты, связаны с охраной наследного принца. В соучастии в убийстве журналиста также подозревают судмедэксперта, который занимает руководящие должности в министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.

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Всего турецкое следствие подозревает в расправе над журналистом на территории консульства Саудовской Аравии 15 человек. Утверждается, что все они занимали военные или правительственные посты и работали в саудовских службах безопасности. Махер Абдулазиз Мутреб был дипломатом, работавшим в посольстве Саудовской Аравии в Лондоне с 2007 года. Он много путешествовал с принцем, возможно, в качестве телохранителя.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда, чтобы получить документы о разводе. По словам жены журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что он ушел из консульства живым.

Турецкие власти предположили, что Хашогги убили, а его останки вывезли из консульства. Они объявили в розыск черный фургон с затемненными стеклами, который в тот день покинул территорию представительства. Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к исчезновению журналиста. На требования президента Турции раскрыть судьбу журналиста принц Мохаммед бин Салман предложил турецким властям осмотреть консульство.

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