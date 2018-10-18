Названы доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

Американские спецслужбы обнаружили ряд косвенных улик, указывающих на то, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi). Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, США удалось перехватить сообщения, из которых следует, что саудовские официальные лица обсуждали план задержания журналиста. Авторы статьи обращают внимание, что в списке подозреваемых присутствуют люди из охраны принца.

Разведка США пока не выяснила, отдал ли Мохаммед бин Салман прямой приказ об убийстве Хашогги или намеревался похитить его и доставить на родину. «Так как принц полностью контролирует все службы безопасности, очень маловероятно, что операция могла быть проведена без его ведома», — заключили авторы издания. Выводы расследования вскоре будут представлены президенту США Дональду Трампу.

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17 октября турецкие власти установили, что как минимум пять человек из числа подозреваемых в убийстве Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле связаны с наследным принцем. Всего турецкое следствие подозревает в расправе над журналистом на территории консульства Саудовской Аравии 15 человек.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда, чтобы получить документы о разводе. По словам жены журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что он ушел из консульства живым.

Турецкие власти предположили, что Хашогги убили, а его останки вывезли из консульства. Они объявили в розыск черный фургон с затемненными стеклами, который в тот день покинул территорию представительства.

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