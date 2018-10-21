Саудовцы потеряли тело убитого в консульстве журналиста

Убийцы колумниста Washington Post Джамаля Хашогги, погибшего в результате визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, превысили полномочия, допустили ошибку и попытались это скрыть. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

Глава МИД заверил, что не знает, как именно был убит журналист и где находится его тело. По его словам, действия убийц не были согласованы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. «Даже высшее руководство разведки не было осведомлено об этом. Это была несогласованная операция», — добавил аль-Джубейр.

По официальной версии Эр-Рияда, озвученной генпрокуратурой страны, Хашогги погиб в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. При этом не уточняется, кем были эти люди.

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Объяснения Саудовской Аравии не удовлетворило Евросоюз и США. Reuters отмечает, что Германия назвала отчет саудовских властей «неадекватным». Министр иностранных дел ФРГ заверил, что «Большая семерка» будет пристально следить за расследованием убийства журналиста.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Поначалу в консульстве утверждали, что он вышел из диппредставительства живым.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашогги жестоко пытали прямо в здании консульства, а затем убили. Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы, а в финале — голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности. Вашингтон также запросил у Анкары эти записи.

Турция подозревает в расправе над журналистом 15 человек. Журналисты выяснили, что большинство из них так или иначе связаны с саудовским принцем. 18 октября стало известно о гибели одного из подозреваемых — лейтенанта Королевских военно-воздушных сил. Он погиб в результате ДТП в Эр-Рияде.

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