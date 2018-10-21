За расследованием расправы над саудовским журналистом пообещали приглядеть

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия вместе с партнерами по «Большой семерке» будет пристально следить за расследованием убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом глава МИД написал в Twitter.

«Мы тесно согласовываем действия с Францией и Великобританией, ЕС и [другими] странами G7. Нам нужен сплоченный ответ мирового сообщества», — добавил Маас.

В субботу, 20 октября, Маас заявил, что пока виновные в смерти журналиста не будут установлены, поставки немецкого вооружения Эр-Рияду не должны производиться.

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2 октября Хашогги пропал после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он направился для получения документов, которые позволили бы ему жениться на турчанке. По словам спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что мужчина ушел из здания живым. Однако турецкие правоохранительные органы уверены, что мужчина был жестоко убит на территории дипломатического представительства. Следствие утверждает, что в их распоряжении имеются аудиозаписи, доказывающие, что Хашогги пытали, убили и ресчленяли, пока тот был еще живым. По данным турецких СМИ, ссылающихся на анонимные источники в полиции, саудовский консул был свидетелем расправы.

По данным СМИ, 2 октября в Стамбул прилетала группа людей, напрямую связанная с наследным принцем саудовского королевства Мохаммедом бин Салманом. 15 высокопоставленных подданных Саудовской Аравии остановились неподалеку от консульства, а вечером поужинали на его территории.

Эр-Рияд признал смерть журналиста в консульстве. Прокуратура страны заявила, что Хашогги был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. Кем были эти люди, не уточняется. По делу задержаны 18 подданных Саудовской Аравии. В связи с расследованием в отставку отправлен советник принца, сотрудник разведки королевства, генерал Ахмед Ассири, а также советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.

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