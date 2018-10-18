Пропажа журналиста пошатнула позиции саудовского наследного принца

В Саудовской Аравии начали искать преемника для наследного принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда. Об этом газете Le Figaro сообщил дипломатический источник, которому подтвердили эти данные в Эр-Рияде.

Как сообщается, уже несколько дней так называемый совет мудрецов королевской семьи, объединяющий представителей семи основных кланов, проводит совещание за закрытыми дверями. Указывается, что этот орган отвечает за наследование престола, а сейчас изучает ситуацию, сложившуюся после исчезновения журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги в здании саудовского консульства в Турции.

FranceInfo передает, что совет может возродить должность заместителя наследного принца. Ее упразднили в 2017 году, когда Мухаммед бин Салман официально стал наследником. На этот пост могут назначить его младшего брата Халеда, что будет означать скорый уход Мухаммеда. В то же время при таком раскладе ветвь Салманов останется у власти.

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Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что мужчина ушел из здания живым.

Турецкие власти предполагают, что Хашогги убили, а его останки вывезли из консульства. Они объявили в розыск черный фургон с затемненными стеклами, который в этот день покинул территорию представительства.

СМИ сообщают, что журналиста «жестоко пытали» в генконсульстве, после чего обезглавили. Они также пишут, что казнь Хашогги была спланирована наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Для расправы он якобы отправил в Турцию 15 человек.

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