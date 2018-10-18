Погиб один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста

В саудовской столице Эр-Рияде погиб один из подозреваемых в убийстве журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги, который исчез в здании консульства страны в Турции. Об этом пишет газета Yeni Safak.

По ее данным, лейтенант Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии Мешаль Саад эль-Бостани попал в ДТП и умер. Издание пишет, что его, вероятно, таким образом «заставили замолчать». При этом подробности аварии не приводятся.

Yeni Safak пишет, что эль-Бостани был одним из 15 подозреваемых в жестокой расправе над журналистом. Он прилетел в Стамбул на частном самолете 2 октября и в тот же день покинул город. Какую роль он мог играть в предполагаемом убийстве, неизвестно, указывает газета.

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Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что мужчина ушел из здания живым.

Турецкие власти предполагают, что Хашогги убили, а его останки вывезли из консульства. Они объявили в розыск черный фургон с затемненными стеклами, который в этот день покинул территорию представительства.

СМИ сообщают, что журналиста «жестоко пытали» в генконсульстве, после чего обезглавили. Они также пишут, что казнь Хашогги была спланирована саудовским наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Для расправы он якобы отправил в Турцию 15 человек.

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